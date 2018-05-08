«Тосно» и «Авангард» не оставят болельщиков равнодушными

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о предстоящем финале Кубка России между "Тосно" и "Авангардом" из Курска. Слова специалиста приводит газета "Известия".
"Оба коллектива были лучше других на предыдущих стадиях Кубка России, поэтому заслужили право принять участие в решающей встрече.
Возможно, "Тосно" и "Авангарду" не будет доставать мастерства, но уверен, что команды продемонстрируют бойцовские качества, волю к победе и не оставят болельщиков равнодушными", — сказал тренер.
Ранее вратарь "Тосно" Давид Юрченко поделился мнением о предстоящем финальном матче против курского "Авангарда".