Бывший главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон вышел из комы, однако по-прежнему находится в реанимации после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает газета Daily Mail.
5 мая 76-летний специалист был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта. На данный момент Фергюсон находится в стабильном состоянии.
По информации издания, Фергюсон уже может сидеть и говорить. Врачи дают "оптимистичный" прогноз на ранних стадиях выздоровления шотландского специалиста, однако отмечают, что процесс полного восстановления будет долгим.
Сэр Алекс Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.