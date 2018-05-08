Фергюсон вышел из комы

5 мая 76-летний специалист был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта. На данный момент Фергюсон находится в стабильном состоянии.

По информации издания, Фергюсон уже может сидеть и говорить. Врачи дают "оптимистичный" прогноз на ранних стадиях выздоровления шотландского специалиста, однако отмечают, что процесс полного восстановления будет долгим.