Иньеста готов продолжить карьеру в Австралии

СМИ: Иньеста готов продолжить футбольную карьеру в Австралии

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста продолжает рассматривать варианты для для дальнейшего развития карьеры.

Иньеста намерен переехать в страну, где будут все условия для комфортного проживания его семьи, сообщает Sport.es. Наиболее предпочтительным вариантом, по версии издания, для Иньесты является переезд в Австралию. Интерес к полузащитнику также проявляют в Японии.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет команду по окончании сезона, может продолжить карьеру в Японии.