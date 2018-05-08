Ещё
Иньеста готов продолжить карьеру в Австралии
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Иньеста готов продолжить футбольную карьеру в Австралии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста продолжает рассматривать варианты для для дальнейшего развития карьеры.
Иньеста намерен переехать в страну, где будут все условия для комфортного проживания его семьи, сообщает Sport.es. Наиболее предпочтительным вариантом, по версии издания, для Иньесты является переезд в Австралию. Интерес к полузащитнику также проявляют в Японии.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет команду по окончании сезона, может продолжить карьеру в Японии.
RT на русском: последние новости
Медведев предложил кандидатуру Акимова на пост вице-премьера России Экс-футболист «Зенита» Риксен утратил способность говорить «Арсенал» намерен назначить нового главного тренера до ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко431
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером6
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву5
Медведева выступила с официальным заявлением131
Порошенко начнет «громить» Донбасс перед ЧМ в России7
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение