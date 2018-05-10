«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Вест Хэм» 

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэм Юнайтед" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает "Советский спорт".
Подопечные Жозе Моуринью набрали 78 очков и гарантировали себе второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиге по итогам текущего сезона.
"Молотобойы" с 39 баллами располагаются на 15-й строчке.
В последнем туре первенства "красные дьяволы" дома сыграют с "Уотфордом". "Вест Хэм" примет "Эвертон".
Англия. Премьер-лига. 31-й тур"Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) — "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) — 0:0