Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери может вернуться в Английскую премьер-пигу (АПЛ). Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Press Ocean, у специалиста из Италии не самые простые отношения с руководством "Нанта". Скорее всего, он покинет кресло главного тренера французского клуба в конце сезона.
Отмечается, Раньери уже ведет переговоры с "Тоттенхэмом", если клуб расстанется с Маурисио Почеттино.
66-летний итальянец уже работал в Англии, где возглавлял "Челси" и "Лестер Сити", который сенсационно привел к победе в АПЛ в сезоне-2015/16.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Италии.