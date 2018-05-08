СМИ: Раньери ведет переговоры с «Тоттенхэм Хотспур»

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери может вернуться в Английскую премьер-пигу (АПЛ). Об этом сообщает "Советский спорт".

По информации Press Ocean, у специалиста из Италии не самые простые отношения с руководством "Нанта". Скорее всего, он покинет кресло главного тренера французского клуба в конце сезона.

Отмечается, Раньери уже ведет переговоры с "Тоттенхэмом", если клуб расстанется с Маурисио Почеттино.

66-летний итальянец уже работал в Англии, где возглавлял "Челси" и "Лестер Сити", который сенсационно привел к победе в АПЛ в сезоне-2015/16.