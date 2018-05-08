Ещё
Раньери ведет переговоры с «Тоттенхэм Хотспур»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Раньери ведет переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери может вернуться в Английскую премьер-пигу (АПЛ). Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Press Ocean, у специалиста из Италии не самые простые отношения с руководством "Нанта". Скорее всего, он покинет кресло главного тренера французского клуба в конце сезона.
Отмечается, Раньери уже ведет переговоры с "Тоттенхэмом", если клуб расстанется с Маурисио Почеттино.
66-летний итальянец уже работал в Англии, где возглавлял "Челси" и "Лестер Сити", который сенсационно привел к победе в АПЛ в сезоне-2015/16.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Италии.
Газета.Ru: последние новости
Венгер удивлен таким количеством предложений о работе Стала известна цена победы в Кубке России Луческу: Манчини не виноват в неудачах "Зенита"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера26
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко395
Медведев породил новый анекдот про Мутко484
ФИФА наказала Россию43
Самые горячие фанатки
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение