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Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака»
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Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В среду игроки «Спартака» провели тренировку на базе в Тарасовке. Футболисты размялись, после чего в программе тренировки были различные упражнения на технику и тактику, а завершился практический урок футболом.
Следует отметить, что в общую группу вернулся нападающий Зе Луиш. Защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано продолжают курс восстановления после операций.
На завтра у «Спартака» запланирована утренняя тренировка, сообщает пресс-служба красно-белых.
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