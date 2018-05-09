«Манчестер Сити» презентовал форму на следующий сезон

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" представил домашнюю игровую форму на сезон-2018/19, сообщает "Советский спорт"

The new 2018/19 #mancity home kit is revealed! 🔵 pic.twitter.com/kNUNE1btfw— Manchester City (@ManCity) 9 мая 2018 г. Об этом информирует официальный аккаунт "Манчестер Сити" в твиттере.

Форма выполнена в классических для команды голубых цветах с темными полосками. Техническим производителем экипировки "горожан" является компания Nike.

В текущем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы стали чемпионами Англии и обладателями Кубка Футбольной лиги, а также выбыли из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, потерпев поражение в матчах с "Ливерпулем".

Ранее сообщалось, что Яя Туре хочет продлить контракт с "Манчестер Сити".