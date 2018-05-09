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«Манчестер Сити» презентовал форму на следующий сезон
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«Манчестер Сити» презентовал форму на следующий сезон 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" представил домашнюю игровую форму на сезон-2018/19, сообщает "Советский спорт".
Об этом информирует официальный аккаунт "Манчестер Сити" в твиттере.
Форма выполнена в классических для команды голубых цветах с темными полосками. Техническим производителем экипировки "горожан" является компания Nike.
В текущем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы стали чемпионами Англии и обладателями Кубка Футбольной лиги, а также выбыли из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, потерпев поражение в матчах с "Ливерпулем".
Ранее сообщалось, что Яя Туре хочет продлить контракт с "Манчестер Сити".
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