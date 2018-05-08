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Куйвашев: Екатеринбург практически готов к проведению матчей ЧМ, все условия выполнены
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Куйвашев: Екатеринбург практически готов к проведению матчей ЧМ, все условия выполнены 

ТАСС 8 мая 2018
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Екатеринбург практически готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Нет оснований говорить о невыполнении каких-то условий, заявил во вторник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Несмотря на некоторые неудобства для жителей города, связанные с ремонтом дорог, перекладкой коммуникаций, строительными работами, я в целом хочу поблагодарить всех жителей и гостей Екатеринбурга за терпение, потому как все мы искренне хотим принимать главный футбольный турнир планеты. Сегодня все работы идут в плановом режиме — 99,9% работ завершено, оставшиеся работы, которые были запланированы на этот промежуток времени, исполняются в срок. Мы подготовили тренировочные площадки, места размещения команд, болельщиков и, безусловно, сегодня нет оснований говорить, что мы не выполнили какие-то условия", — сказал глава региона.
Генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ-2018 Микаэль Вине отметил особенности реконструированного к турниру стадиона «Екатеринбург— Арена». «К сожалению, я не присутствовал на тестовых матчах, но, насколько я слышал, все три матча прошли успешно. Первое, что произвело на меня приятное впечатление — это расположение стадиона почти в самом центре города. Я посетил не один футбольный стадион, но здесь, как только выходишь на трибуны, ощущаешь уют, близость к полю и игрокам, а мне кажется, что это очень важно», — подчеркнул Вине.
Во вторник в Екатеринбург прибыл Кубок чемпионата мира по футболу. Этот город стал третьим в маршруте тура Кубка мира по России в 2018 году после Владивостока и Новосибирска. Жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть кубок из чистого золота массой 6,142 кг 11 и 12 мая в Историческом сквере в центре города. После Екатеринбурга трофей отправится в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов— на-Дону, Санкт-Петербург и завершит тур в Москве за неделю до чемпионата мира.
В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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