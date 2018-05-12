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Голодец оценила готовность Калининграда к ЧМ-2018
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Голодец: Калининград готов к приему ЧМ-2018 по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Калининградская область готова принять гостей чемпионата мира по футболу. Об этом, по сообщению пресс-службы правительства региона, заявила в субботу и. о. вице-премьера РФ Ольга Голодец в ходе рабочей поездки в Калининград.
"Работы на объектах завершаются. Уже сегодня можно говорить, что Калининградская область готова к приему гостей, которые захотят посетить регион во время чемпионата мира по футболу", — привела пресс-служба слова Голодец.
Ранее она ознакомилась с ходом реконструкции второй очереди второго пускового комплекса аэропорта Храброво и городской клинической больницы скорой помощи в Калининграде. Кроме того, Голодец дала старт матчу открытия стадиона "Калининград" и осмотрела его инфраструктуру.
Матчи домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По предварительным прогнозам, в период проведения матчей в регион приедут до 130 тыс. туристов.
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