Голодец оценила готовность Калининграда к ЧМ-2018

Голодец: Калининград готов к приему ЧМ-2018 по футболу

Калининградская область готова принять гостей чемпионата мира по футболу. Об этом, по сообщению пресс-службы правительства региона, заявила в субботу и. о. вице-премьера РФ Ольга Голодец в ходе рабочей поездки в Калининград.

"Работы на объектах завершаются. Уже сегодня можно говорить, что Калининградская область готова к приему гостей, которые захотят посетить регион во время чемпионата мира по футболу", — привела пресс-служба слова Голодец.

Ранее она ознакомилась с ходом реконструкции второй очереди второго пускового комплекса аэропорта Храброво и городской клинической больницы скорой помощи в Калининграде. Кроме того, Голодец дала старт матчу открытия стадиона "Калининград" и осмотрела его инфраструктуру.

Матчи домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По предварительным прогнозам, в период проведения матчей в регион приедут до 130 тыс. туристов.