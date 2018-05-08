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С «Ростова» могут потребовать 155 млн рублей
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Суд рассмотрит иск о взыскании с ФК «Ростов» 155 млн рублей 4 июня 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Ростовской области 4 июня рассмотрит иск некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании более 155 млн рублей с футбольного клуба "Ростов" за несвоевременное исполнение договора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Было предварительное судебное заседание. Суд определил назначить дело к судебному разбирательству на 4 июня", — сказала собеседница агентства.
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе суда, с исковым заявлением более чем на 155 млн рублей к "Ростову" обратился Фонд поддержки игровых видов спорта за несвоевременное исполнение договора. Иск был подан 30 марта.
По данным суда, "между ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на— Дону" (цедент) и некоммерческой благотворительной организацией "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" (цессионарий) заключены договоры цессии (уступки права требований по ряду договоров), в соответствии с этим ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" уступил права требования Фонду поддержки игровых видов спорта по договорам займа". Фонд произвел полную оплату ПАО "ТНС— Энерго Ростов-на-Дону" по договорам цессии, до настоящего времени ФК "Ростов" не произвел возврат фонду задолженности по указанным договорам займа. Задолженность образовалась в размере более 155 млн рублей.
Ранее фонд подал иск в суд о взыскании с "Ростова" более 300 млн рублей. Фонд "просит применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу в размере свыше 258 млн рублей в виде возврата, полученного по данной сделке, и взыскать с футбольного клуба в пользу фонда 328,4 млн рублей, в том числе 258 млн (неосновательное обогащение) и более 69 млн рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами". Очередное слушание по этому делу также прошло во вторник. Следующее заседание состоится 13 июня.
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