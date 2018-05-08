Братья Березуцкие могли сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой он смог убедить защитников ЦСКА Алексей и Василия Березуцких выступить на чемпионате мира — 2018.
«Я действительно лично ездил к ЦСКА, разговаривал с игроками. Это было перед матчем с «Зенитом». Накануне я приезжал на стадион «Октябрь». Там мы пообщались не только с братьями, но и с другими: Акинфеевым, Головиным, Гончаренко. Но на тот момент ситуация оставалась такой же, как и раньше. Ничего не изменилось. На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности. Не хотелось бы вводить людей в заблуждение, а Березуцких ставить в неудобное положение», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.