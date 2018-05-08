«Локомотив» хочет выкупить Эдера

"Сейчас переговоры не ведутся, но будут вестись. Хотели бы Эдера оставить. Сейчас контракт истечет, и надо разговаривать о новом", — сказал президент "железнодорожников" Илья Геркус.

Также он отметил, что в клубе есть понимание того, кто покинет команду летом.

"Практически понимаем, кто покинет клуб. На 99 процентов уже определили. Всегда клуб покидают люди, и всегда приходят новые. Это живой организм, нет таких клубов, которые никто не покидает", — заключил он.

"Локомотив" арендовал 30-летнего Эдера у французского "Лилля". В чемпионате России форвард провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

На счету португальца "золотой" гол в ворота петербургского "Зенита" , который принес красно-зеленым победу в 20-м туре чемпионата России и позволил досрочно оформить чемпионство.