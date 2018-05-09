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«Манчестер Сити» побил рекорд премьер-лиги по голам за сезон
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«Манчестер Сити» побил рекорд премьер-лиги по голам за сезон 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Twitter Давида Сильвы
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" установил рекорд по количеству голов за один сезон, сообщает "Советский спорт".
В матче 31-го тура чемпионата Англии "горожане" со счетом 3:1 победили "Вест Бромвич". Голы на счету защитника Данило и полузащитников Бернарду Силвы и Фернандиньо.
Таким образом, действующие чемпионы Английской премьер-лиги (АПЛ) достигли отметки в 104 гола за сезон, тем самым превзошли предыдущих обладателей рекорда — в сезоне-2009/10 лондонскому "Челси" удалось забить 103 мяча.
Лучшим бомбардиром "Ман Сити" в текущем сезоне АПЛ является нападающий Серхио Агуэро. На его счету 21 гол. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" презентовал домашнюю форму на следующий сезон.
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