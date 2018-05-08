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Вынесен вердикт по делу о расизме на матче Россия — Франция
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ФИФА оштрафовала РФС за поведение фанатов на матче Россия — Франция 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: EPA
Дисциплинарная инстанция Международной федерации футбола оштрафовала на 30 тысяч швейцарских франков Российский футбольный союз. РФС был наказан за дискриминационное поведение болельщиков, присутствовавших на товарищеском матче между сборными России и Франции.
"По результатам всестороннего расследования, включая изучение представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств данного дела, а также учитывая тяжесть инцидента и вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлеченных в него болельщиков, дисциплинарный комитет ФИФА под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение статьи 58 дисциплинарного кодекса ФИФА", — цитирует заявление Международной федерации футбола РИА Новости.
Напомним, что во время встречи между российскими и французскими футболистами, которая состоялась 27 марта в Санкт-Петербурге, несколько болельщиков оскорбляли Поля Погба и Усмана Дембеле на расовой почве.
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