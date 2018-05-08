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Президент клуба РФПЛ сравнил чемпионство с фильмом
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Президент клуба РФПЛ сравнил чемпионство с фильмом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент московского "Локомотива" Илья Геркус положительно оценил выступление клуба в нынешнем сезоне.
"У нас получился сказочный сезон, похожий на какую-то книжку или кино. Будто мы, как в "Хоббите", собрали команду со взломщиком, который забивает золотой мяч на последних минутах. И гномы без особых шансов шли за золотом. Была такая идея, что пойдем за ним, ограбим дракона. Так что получилась сказочная история", — передает слова президента "железнодорожников" ТАСС.
Московский "Локомотив" обеспечил себе золотые медали чемпионата России в минувшие выходные, обыграв дома питерский "Зенит" со счетом 1:0 в рамках 29-го тура.
Ранее вратарь курского "Авангарда" сказал, что хотел бы сыграть в финале со "Спартаком".
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