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ФИФА наказала Россию
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ФИФА наказала Россию за расистские выкрики болельщиков 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф на Российский футбольный союз за расистские выкрики болельщиков во время контрольного матча между сборными России и Франции, передает RT со ссылкой на пресс-службу международной организации.
Сумма штрафа составит 30 тысяч швейцарских франков, то есть около 29 тысяч долларов.
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Во время матча, который прошел 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург», российские болельщики выкрикивали оскорбления расистского характера в адрес французов Поля Погба и Усмана Дембеле.
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