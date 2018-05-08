ФИФА наказала Россию за расистские выкрики болельщиков

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф на Российский футбольный союз за расистские выкрики болельщиков во время контрольного матча между сборными России и Франции, передает RT со ссылкой на пресс-службу международной организации.

Сумма штрафа составит 30 тысяч швейцарских франков, то есть около 29 тысяч долларов.