ФИФА наказала Россию

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф на Российский футбольный союз за расистские выкрики болельщиков во время контрольного матча между сборными России и Франции, передает RT со ссылкой на пресс-службу международной организации.
Сумма штрафа составит 30 тысяч швейцарских франков, то есть около 29 тысяч долларов.
Во время матча, который прошел 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург», российские болельщики выкрикивали оскорбления расистского характера в адрес французов Поля Погба и Усмана Дембеле.