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ФИФА оштрафовала РФС за расистские выкрики фанатов во время матча Россия — Франция
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ФИФА оштрафовала РФС за расистские выкрики фанатов во время матча Россия — Франция 

RT на русском 28 минут назад
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) за расистские выкрики болельщиков во время контрольного матча между сборными России и Франции, который прошёл 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».
Как сообщает пресс-служба ФИФА, сумма штрафа, наложенного на РФС составит 30 тыс. швейцарских франков ($29 тыс. — RT).
Во время матча фанаты сборной России позволили себе расистские выкрики в адрес французских футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле.
Ранее сообщалось, что ФИФА позволит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма.
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