Дзюба рассказал об атмосфере в сборной

Артем Дзюба: «Атмосфера в сборной осталась такой же, как при Слуцком»

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба выразил мнение, что атмосферной в сборной России при Станиславе Черчесове осталась такой же хорошей, как при Леониде Слуцком, который тренировал национальную команду в 2015-2016 годах.

— Атмосфера в сборной? Мне кажется, такая же осталась. Хорошая, добрая, очень такая теплая атмосфера в команде, — сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. — Мне кажется, в этом плане не меняется, люди остаются те же. Ну как, они меняются, но посыл в том, что должна быть хорошая, профессиональная атмосфера. Кто-то с кем-то лучше общается, кто-то хуже, это нормально в коллективе. Но в целом — рабочий процесс: надо посмеяться — пошутят, и все могут посмеяться и пошутить, надо работать — работают, поэтому в этом плане ничего не поменялось. Как был здоровый коллектив, так он и остался. А все остальное… могут что-то говорить, но это, как правило, зависит от результатов. Результат есть — все прекрасно, все волшебно. Нет — начинают что-то там выдумывать.

Отметим, что нападающий последний раз вызывался в сборную в мае 2017 года. Его включили в заявку на Кубок Конфедераций, однако Дзюба не смог сыграть на нем по состоянию здоровья.