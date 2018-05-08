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Кобзев рассказал о намерении сыграть в Лиге Европы
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Вратарь «Авангарда» рассказал о намерении сыграть в Лиге Европы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: vk.com
Вратарь курского "Авангарда" Александр Кобзев в интервью "Газете.Ru" поделился своими ожиданиями о возможном выступлении его команды в Лиге Европы в случае победы в Кубке России.
"Сложно ответить на вопросы о Лиге Европы. У нас стоит задача — выиграть Кубок России. А дальше уже посмотрим, что будет. Это уже должно руководство заниматься своими вопросами, чтобы при удачном раскладе привезти в провинцию такой праздник", — заявил футболист.
Кобзев также высказался о возможных соперниках "Авангарда" в европейском турнире.
"В последнее время в Лиге Европы играют много европейских грандов, у которых не совсем удачно сложился внутренний чемпионат.
Однако для меня нет особого значения, с кем именно играть. Сам по себе выход в еврокубки — большое достижение. А кто нам попадется не будет иметь принципиального значения", — подытожил голкипер.
Полностью прочитать интервью Кобзева можно прочитать по ссылке.
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