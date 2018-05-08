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Лучший бомбардир Бундеслиги сезона-2012/13 завершает карьеру
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Лучший бомбардир Бундеслиги сезона-2012/13 завершает карьеру 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Байера» Штефан Кисслинг завершит игровую карьеру по окончании текущего сезона. Игра с «Ганновером-96» 12 мая станет для него последней в чемпионате Германии.
34-летний футболист, которого в последнее время беспокоили травмы, провёл за «Байер» 12 сезонов. В более чем 440 матчах за леверкузенцев он забил 162 гола. До этого с 2003 по 2006 год он выступал за «Нюрнберг». В сезоне-2012/13 Кисслинг с 25 голами стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. В его активе шесть матчей за сборную Германии.
По словам Кисслинга, он собирается продолжать работать в системе своей нынешней команды. «Я не прощаюсь, а собираюсь и дальше оставаться частью „Байера“, — цитирует форварда официальный сайт Бундеслиги.
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