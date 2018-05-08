Воля рыцаря: Фергюсон вышел из комы

Экс-тренер «МЮ» Фергюсон вышел из комы

Выдающийся тренер Алекс Фергюсон вышел из комы после операции по поводу кровоизлияния в мозг. Перенесший инсульт специалист уже сидит на кровати и разговаривает с родственниками, однако его восстановление растянется на долгий срок.

Легендарный шотландский футбольный тренер Алекс Фергюсон пришел в себя после перенесенного инсульта и операции после кровоизлияния в мозг. 76-летний специалист вышел из состояния комы, однако все еще находится в реанимационном отделении. Как удалось выяснить у лечащих врачей британским СМИ, звездный пациент пребывает в стабильном состоянии, уже может сидеть и говорить.

Журналисты уверяют, что видели сэра Алекса сидящим на больничной койке и беседующим с родственниками.

Медики дают сдержанно-оптимистичный прогноз на окончательное выздоровление Фергюсона. Понятно, что оно будет долгим. Однако прямо сейчас серьезных причин для беспокойства вроде бы нет.

Близких прославленного наставника, и, в первую очередь, его супругу Кэти, с которой они состоят в браке с 1966 года, предупредили о необходимости набраться терпения: пока неизвестно, когда окончится реабилитационный период.

По словам нейрохирургов, самыми волнительными были первые дни после операции, когда должны были определиться последствия кровоизлияния. Доктора будут отслеживать состояние Фергюсона на протяжении ближайшего месяца. Пока ему предписан постельный режим и полный покой. Чуть позже пациент подвергнется интенсивной терапии.

Криштиану Роналду, Внимательнее всех за состоянием Фергюсона следит в эти дни официальный сайт «Манчестер Юнайтед» — клуба, работа с которым в 1986-2013 годах принесла тренеру мировую славу. Экс-наставнику на портале посвящена каждая вторая новость. Если бывшие подопечные Фергюсона — такие, как Дэвид Бекхэм Уэйн Руни и другие — предпочли поддержать специалиста через соцсети, то действующие «манкунианцы» дали более развернутые комментарии, хотя многие из них никогда не пересекались с сэром Алексом.

«В минувшую субботу все мы были ошеломлены новостями о ситуации с ним, это сильно повлияло на «МЮ», — рассказал испанец Хуан Мата . — В последние десятилетия он был уникальной и фундаментальной фигурой в футбольном мире. К сожалению, я никогда не тренировался у сэра Алекса, однако знаю о его беспрецедентном наследии в нашем клубе.

Именно он заложил в команде победные гены, которые мы обязаны реализовать в грядущем Кубке Англии. Ну а пока с нетерпением ждем позитивных новостей о выздоровлении сэра Алекса».

«Я был опустошен, когда услышал о случившемся, — заявил капитан «Юнайтед» Майкл Кэррик, проведший под руководством Фергюсона семь сезонов. — В субботу была трудная ночь, все ждали хороший вестей. Мы все молились за него, думали о нем, о Кэти и о семье. Это трудное время для всех, но я настроен оптимистично и надеюсь, что сэр Алекс вытянет…»

В сумме же скорейшего выздоровления пожелали Фергюсону десятки его бывших игроков и соперников, коллег по тренерскому цеху и других футбольных людей.

Находящийся на пенсии экс-наставник «МЮ» испытывал недомогание с прошлого четверга, а утром в субботу был экстренно госпитализирован и подвергся хирургическому вмешательству.

Его сын, главный тренер «Донкастер Роверс» Даррен Фергюсон, пропустил очередной матч своего клуба по «семейным обстоятельствам».

Фергюсон-старший руководил «МЮ» в 1986-2013 годах, выиграв 13 титулов чемпиона Премьер-лиги, пять Кубков и десять Суперкубков Англии, четыре Кубка лиги, два трофея Лиги чемпионов, по одному Кубку обладателей Кубков, Суперкубку УЕФА , Межконтинентальному кубку, а также клубный чемпионат мира.

В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II , а в 2002-м включен в Зал славы английского футбола.

Совсем недавно, 29 апреля, Фергюсон внешне не давал поводов для беспокойства о состоянии своего здоровья. Перед матчем 36-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» сэр Алекс тепло приветствовал наставника «канониров» Арсена Венгера , покидающего свой пост 22 года спустя.

От имени Фергюсона и действующего главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью французскому специалисту был презентован в подарок на добрую память специальный кубок.

Уже после госпитализации своего экс-соперника Венгер в теплой форме пожелал ему держаться.