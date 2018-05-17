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«Атлетико» получит 26 миллионов евро от УЕФА
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СМИ: «Атлетико» получит 26 миллионов евро от УЕФА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
"Атлетико" получит от УЕФА более 26 миллионов за выступление в еврокубках в этом сезоне, сообщает AS. По данным издания, за победу в финале Лиги Европы над "Марселем" (3:0) в казну мадридцев поступит 6,5 миллионов евро.
За выход в полуфинал турнира "Атлетико" причитается 1,6 миллиона, за 1/4 финала — еще один миллион. Кроме того, "матрасники" получат деньги за выступление на групповом этапе Лиги чемпионов. Вознаграждение составит 16,3 миллиона евро.
Напомним, "Атлетико" играл в группе С вместе с "Челси", "Ромой" и "Карабахом", по итогам шести матчей команда Симеоне заняла 3-е место (1 победа, 4 ничьих и 1 поражение).
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