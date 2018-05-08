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ЦСКА и «Спартак» поспорят за Беляева
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ЦСКА и «Спартак» поспорят за Беляева 

Советский спорт 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Максим Беляев: Из «Спартака» со мной никто не связывался
По информации Федерального агентства новостей, интерес к игроку вызван возможным окончанием карьеры Сергея Игнашевича, а также Алексея и Василия Березуцких.
Отмечается, что Беляев по-прежнему входит в сферу интересов «Спартака», который пытался заполучить его этой зимой. Источник уверяет, что игрок обойдется потенциальному покупателю примерно в 1,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 26-летний Беляев, ранее выступавший за «Локомотив», провел 27 матчей и забил 1 гол.
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