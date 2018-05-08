ЦСКА и «Спартак» поспорят за Беляева

По информации Федерального агентства новостей, интерес к игроку вызван возможным окончанием карьеры Сергея Игнашевича , а также Алексея и Василия Березуцких.

Отмечается, что Беляев по-прежнему входит в сферу интересов «Спартака», который пытался заполучить его этой зимой. Источник уверяет, что игрок обойдется потенциальному покупателю примерно в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Беляев, ранее выступавший за «Локомотив», провел 27 матчей и забил 1 гол.