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Вальверде: «Дембеле — невероятный талант»
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Вальверде: «Дембеле — невероятный талант» 

Soccer News 59 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высоко оценил потенциал вингера своей команды Усмана Дембеле.
"Необходимо понимать, что он только недавно пришел к нам, он страдал из-за травм, а получать игровое время в нашей команде нелегко. Он — невероятный талант, технически выдающийся игрок, он — быстрый, способен делать результат.
Возможно, ему нужно немного поработать над обороной и в некоторых других аспектах игры. Может быть, ему необходимо оказывать большее давление после того, как мы теряем мяч. Но мы знаем, что он — молод, у него был тяжелый сезон, и мы надеемся, что он продолжит прогрессировать в следующем году", — цитирует наставника "сине-гранатовых" goal.com.
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