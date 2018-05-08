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3000 аргентинцам запрещено посещение чемпионата мира в России
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3000 аргентинцам запрещено посещение чемпионата мира в России 

Спорт-Экспресс 8 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Правительство Аргентины в ближайшие дни подпишет с Россией соглашение, согласно которому более 3000 болельщиков не смогут попасть на чемпионата мира-2018, информирует Reuters. В список будет включены фанаты, которым запрещен проход на стадионы в Аргентине, а также участники хулиганских группировок.
Сообщается, что имена 400 болельщиков уже переданы организаторам чемпионата мира. Информация по 3000 аргентинцам будет доступна сотрудникам аэропортов и иммиграционным службам. Аргентина на ЧМ-2018 сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России. По последним официальным данным ФИФА, билеты на матчи чемпионата мира приобрели 44882 аргентинских болельщика.
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