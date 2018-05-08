В Британии потребовали ужесточить наказание для РФС 

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер выразил недовольство размером штрафа, который ФИФА наложила на Российский футбольный союз из-за расистских выкриков болельщиков во время товарищеского матча Россия-Франция.
«22 тысячи фунтов стерлингов! Англию оштрафовали на 35 тысяч за то, что мы вышли на поле с маками на форме! ФИФА стоит разобраться с приоритетами», — призвал Линекер на своей странице в Twitter.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф на Российский футбольный союз в размере 30 тысяч швейцарских франков, то есть около 29 тысяч долларов. Во время матча, который прошел 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург», российские болельщики выкрикивали оскорбления расистского характера в адрес французов Поля Погба и Усмана Дембеле.