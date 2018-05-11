Дани Алвес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Дани Алвес не сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
Алвес получил травму 8 мая в финальном матче Кубка Франции, в котором ПСЖ обыграл "Ле-Эрбье" со счетом 2:0. Защитник был заменен на 86-й минуте.
В четверг 35-летний футболист прошел медицинское обследование, которое выявило повреждение передней крестообразной связки. Защитнику потребуется операция.
Алвес выступает за сборную Бразилии с 2006 года. В составе национальной команды он провел 106 матчей и забил семь голов.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рики (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербии (Москва, стадион "Спартак", 27 июня).