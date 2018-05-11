Футболист сборной Бразилии Дани Алвес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Дани Алвес не сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Алвес получил травму 8 мая в финальном матче Кубка Франции, в котором ПСЖ обыграл "Ле-Эрбье" со счетом 2:0. Защитник был заменен на 86-й минуте.

В четверг 35-летний футболист прошел медицинское обследование, которое выявило повреждение передней крестообразной связки. Защитнику потребуется операция.

Алвес выступает за сборную Бразилии с 2006 года. В составе национальной команды он провел 106 матчей и забил семь голов.