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Нойер рассчитывает сыграть на чемпионате мира — 2018
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Нойер рассчитывает сыграть на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 9 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что намерен поехать в составе сборной Германии на предстоящий чемпионат мира по футболу — 2018 в России, сообщает "Советский спорт".
"Я регулярно тренируюсь, боли уже не чувствую. И все же не буду прогнозировать возвращение. Мне нужно принять решение для своего блага и ради выгоды страны", — заявил он.
Также Нойер отметил свое понимание того, что никто не рассчитывает на его возвращение.
"Я думаю, никто не представляет, что я буду играть на чемпионате мира после такого перерыва в соревнованиях", — приводит его слова TZ.
32-летний немец получил перелом ноги в матче 5-го тура чемпионата Германии и приступил к облегченным тренировках лишь в апреле.
Ранее сообщалось, что Нойер близок к возвращению на поле.
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