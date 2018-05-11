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Болельщики выбрали лучшего футболиста «Ливерпуля»
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Болельщики выбрали лучшего футболиста «Ливерпуля» по итогам сезона 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий Мохамед Салах признан лучшим футболистом "Ливерпуля" сезона-2017/18 по итогам голосования среди болельщиков клуба, сообщает "Советский спорт".
В нынешнем сезоне чемпионата Англии египтянин принял участие в 35 матчах, в которых забил 31 мяч и отдал девять результативных передач. В Лиге чемпионов Салах отметился 11 голами и четырьмя передачами в 14 встречах.
Форвард перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из итальянской "Ромы" за €42 млн  Ранее стали известны имена шести претендентов на звание лучшего игрока по итогам нынешнего сезона Английской премьер-лиге.
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