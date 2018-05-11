Болельщики выбрали лучшего футболиста «Ливерпуля» по итогам сезона

В нынешнем сезоне чемпионата Англии египтянин принял участие в 35 матчах, в которых забил 31 мяч и отдал девять результативных передач. В Лиге чемпионов Салах отметился 11 голами и четырьмя передачами в 14 встречах.

Форвард перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из итальянской "Ромы" за €42 млн Ранее стали известны имена шести претендентов на звание лучшего игрока по итогам нынешнего сезона Английской премьер-лиге.