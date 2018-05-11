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Буффон провёл 300-й сухой матч за «Ювентус»
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Буффон провёл 300-й сухой матч за «Ювентус» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Финальный матч Кубка между «Ювентусом» и «Миланом» завершился победой «старой сеньоры» со счётом 4:0, а 40-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон провёл свой 300-й сухой матч за бьянконери.
Всего Буффон провёл 655 игр за «Ювентус». Также на его счету несколько других рекордов: итальянский голкипер не пропускал в Серии А на протяжении 974 минут, проведя 10 подряд сухих матчей. В сезонах 2011/2012 и 2015/2016 Буффон провёл 21 матч на ноль в Серии А. «Ювентус» четвёртый раз подряд выиграл Кубок Италии.
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