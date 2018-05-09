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«Атлетико» выступило с обвинением к «Барселоне»
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«Атлетико» выступило с обвинением к «Барселоне» 

Советский спорт 59 минут назад
Фото: Reuters
Ранее сообщалось, что французский форвард Антуан Гризманн согласовал с "Барселоной" условия личного контракта и покинет "Атлетико" по окончании сезона.
"Барселона" выплатит сумму отступных за Гризманна и сообщила об этом "Атлетико"
"Мы устали от такого отношения со стороны "Барселоны". То, что президент, игрок и член совета директоров так говорят о будущем Гризманна, у которого есть действующий контракт, за несколько дней до финала Лиги Европы свидетельствует о неуважении к "Атлетико" и его болельщикам.
Позиция "Атлетико" ясна и многократно озвучивалась. Мы не вели переговоров по Гризманну и не имеем намерения делать это. Несколько месяцев назад я лично сообщил президенту "Барселоны", что Гризманн не продается.
В то же время я дал ему понять, что его неподобающее поведение противоречит духу честной конкуренции, учитывая то, что в чемпионате мы боремся за титул на протяжении сезона, а "Барселона" оказывает давление на одного из наших ключевых игроков. Тогда я также сказал ему, что если футболист решит расторгнуть контракт, поддавшись давлению, "Атлетико" будет требовать компенсацию от "Барселоны" за ненадлежащее поведение", — приводятся слова Марина на официальном сайте "Атлетико".
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