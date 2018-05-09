Ради Неймара «Реал» готов продать пятерых футболистов

Испанское издание Don Balon отмечает, что ради бразильца руководство мадридского клуба готово расстаться с пятью игроками, чтобы иметь возможность заплатить за Неймара требуемые €260 млн Помимо этого сообщается, что представители «сливочных» уже провели ряд переговоров с 26-летним игроком, когда тот восстанавливался после травмы в Бразилии.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом прошлого года за рекордные €222 млн В составе парижского клуба он провел 30 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 19 голевых передач.