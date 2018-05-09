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Ради Неймара «Реал» готов продать пятерых футболистов
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Ради Неймара «Реал» готов продать пятерых футболистов 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" всерьез намерен приобрести летом нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает "Советский спорт".
Испанское издание Don Balon отмечает, что ради бразильца руководство мадридского клуба готово расстаться с пятью игроками, чтобы иметь возможность заплатить за Неймара требуемые €260 млн  Помимо этого сообщается, что представители «сливочных» уже провели ряд переговоров с 26-летним игроком, когда тот восстанавливался после травмы в Бразилии.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом прошлого года за рекордные €222 млн В составе парижского клуба он провел 30 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 19 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет выступать с Криштиану Роналду.
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