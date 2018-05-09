«Локомотив» может временно переехать на «Лужники»

Московский "Локомотив" рассматривает возможность проведения матчей следующего сезона на стадионе "Лужники" во время ремонта на "РЖД Арене", сообщает "Чемпионат".

"Мы рассматриваем "Лужники". Чемпион России должен играть на большой арене. Да, может, он будет чуть пустоват. Будем стараться создавать праздник", — сказал президент "железнодорожников" Илья Геркус.

По его словам, речь идет лишь о нескольких матчах.

"Мы закладываем в ТЗ параметры, при которых тотального прекращения игр на нашем стадионе не будет. Только несколько игр. Летняя и зимняя пауза плюс перенос трех-четырех игр", — заключил он.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России — 2018 состоится в России.