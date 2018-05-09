Матч за Суперкубок России 2018 состоится в России

Игра за Суперкубок России 2018 по футболу состоится на территории России, сообщает ТАСС

"Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы", — заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

По его словам, идея с проведением матча в другой стране действительно была, но ее отложили.

"Предложения есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать", — сказал он.

В матче за Суперкубок России 2018 сойдутся действующий чемпион РФПЛ — "Локомотив", а также победитель финала Кубка России — "Тосно" или "Авангард".