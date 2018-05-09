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Матч за Суперкубок России 2018 состоится в России
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Матч за Суперкубок России 2018 состоится в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Игра за Суперкубок России 2018 по футболу состоится на территории России, сообщает ТАСС.
"Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы", — заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
По его словам, идея с проведением матча в другой стране действительно была, но ее отложили.
"Предложения есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать", — сказал он.
В матче за Суперкубок России 2018 сойдутся действующий чемпион РФПЛ — "Локомотив", а также победитель финала Кубка России — "Тосно" или "Авангард".
Ранее сообщалось, что РФС до 31 мая направит в УЕФА списки допущенных до еврокубков команд.
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