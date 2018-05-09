Защитник «Барселоны» дисквалифицирован

Защитник «Барселоны» получил четырехматчевую дисквалификацию

Защитник "Барселоны" Сержи Роберто дисквалифицирован на четыре матча за полученную красную карточку в игре 36-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала" (2:2), сообщает испанское издание Sport.

Испанец был удален главным арбитром встречи Алехандро Эрнандесом в концовке первого тайма за отмашку в сторону защитника "сливочных" Марсело.

Отмечается, что у сине-гранатовых будет десять дней с момента оповещения о дисквалификации, чтобы подать апелляцию.

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 48 матчах, в которых забил один мяч и сделал восемь голевых передач.