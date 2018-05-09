Данни поздравил россиян с Днём Победы

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни, в настоящий момент выступающий за пражскую «Славию», в своём «инстаграме» поздравил россиян с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6) 9 Май 2018 в 3:14 PDT

«С Днём Великой Победы», — написал Данни.

Португальский футболист провёл в России 12 лет. С 2005 по 2008 год Данни выступал за московское «Динамо», а в 2009 году перешёл в «Зенит». Летом 2017 года полузащитник присоединился к пражской «Славии» на правах свободного агента.