Данни поздравил россиян с Днём Победы 

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни, в настоящий момент выступающий за пражскую «Славию», в своём «инстаграме» поздравил россиян с Днём Победы в Великой Отечественной войне.
«С Днём Великой Победы», — написал Данни.
Португальский футболист провёл в России 12 лет. С 2005 по 2008 год Данни выступал за московское «Динамо», а в 2009 году перешёл в «Зенит». Летом 2017 года полузащитник присоединился к пражской «Славии» на правах свободного агента.
С «Зенитом» Данни трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также один раз стал обладателем Суперкубка УЕФА.