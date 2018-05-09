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Испанские фанаты боятся ехать в Россию на ЧМ
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Испанские фанаты боятся ехать в Россию на чемпионат мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru -
Президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро рассказал об отношении иностранцев к российским болельщикам в преддверии чемпионата мира 2018 года.
"В Бильбао у российских фанатов очень дурная слава (в феврале 2018 года после столкновения фанатов московского "Спартака" и местного "Атлетика" перед матчем Лиги Европы скончался полицейский. — "Газета.Ru").
Мы, испанцы, воспринимаем футбол как праздник и не понимаем, почему обязательно нужно ехать куда-то, чтобы подраться с чужими фанатами и влипнуть в какие-то неприятности. Люди боятся Россию и по этой причине в том числе. Боятся приезжать сюда даже на матчи чемпионата мира", — сказал Нанфро в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Полное интервью главы Ассоциации любительского футбола Испании можно прочитать по ссылке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об особом внимании к вопросам безопасности на чемпионате мира — 2018.
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