Испанские фанаты боятся ехать в Россию на ЧМ

Испанские фанаты боятся ехать в Россию на чемпионат мира — 2018

Президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро рассказал об отношении иностранцев к российским болельщикам в преддверии чемпионата мира 2018 года.

"В Бильбао у российских фанатов очень дурная слава (в феврале 2018 года после столкновения фанатов московского "Спартака" и местного "Атлетика" перед матчем Лиги Европы скончался полицейский. — "Газета.Ru").

Мы, испанцы, воспринимаем футбол как праздник и не понимаем, почему обязательно нужно ехать куда-то, чтобы подраться с чужими фанатами и влипнуть в какие-то неприятности. Люди боятся Россию и по этой причине в том числе. Боятся приезжать сюда даже на матчи чемпионата мира", — сказал Нанфро в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.

Полное интервью главы Ассоциации любительского футбола Испании можно прочитать по ссылке.