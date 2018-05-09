Боярский похвалил «Тосно»

Боярский: «Тосно» доказал свою состоятельность в матче со «Спартаком»

Известный артист Михаил Боярский адресовал слова похвалы финалисту Кубка России по футболу — "Тосно", передает НСН.

"Мне очень приятно, что они доказали свою состоятельность в матче со "Спартаком", они молодая, но уже сильная команда!", — заявил он.

Также он предположил, что игроки команды из Ленинградской области будут предельно мотивированы в матче с "Авангардом".

"У них очень серьёзная мотивация — несмотря на то, что они не успели подать заявку на Европу до 5 марта, все-таки это пойдёт в копилку престижа и веса команды, если они завоюют Кубок", — заключил Боярский.

Финал Кубка России состоится 9 мая на "Волгоград Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени.