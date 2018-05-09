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Боярский похвалил «Тосно»
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Боярский: «Тосно» доказал свою состоятельность в матче со «Спартаком» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный артист Михаил Боярский адресовал слова похвалы финалисту Кубка России по футболу — "Тосно", передает НСН.
"Мне очень приятно, что они доказали свою состоятельность в матче со "Спартаком", они молодая, но уже сильная команда!", — заявил он.
Также он предположил, что игроки команды из Ленинградской области будут предельно мотивированы в матче с "Авангардом".
"У них очень серьёзная мотивация — несмотря на то, что они не успели подать заявку на Европу до 5 марта, все-таки это пойдёт в копилку престижа и веса команды, если они завоюют Кубок", — заключил Боярский.
Финал Кубка России состоится 9 мая на "Волгоград Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени.
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