«Тосно» и «Авангард» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Маргасов, Галиулин, Палиенко, Мирзов, Полетанович, Скворцов, Жигулёв.

Запасные: Опарин, Лукичев, Миюшкович, Мухаметшин, Мелкадзе, Карницкий, Нуну Роша, Трошечкин, Рикардинью, Макаров, Кутин, Труич.

«Авангард»: Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Болов, Федчук, Альшин, Киреев, Гурфов, Коробов, Нетфуллин.

Запасные: Чагров, Бобрышов, Никитин, А. Войнов, Концедалов, Митасов, Акбашев, Д. Войнов, Синяев, Шогенов, Минаев, Тлупов.

Игра пройдет на «Волгоград-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.