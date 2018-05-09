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«Тосно» и «Авангард» объявили стартовые составы
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«Тосно» и «Авангард» объявили стартовые составы 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: РФС
Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Маргасов, Галиулин, Палиенко, Мирзов, Полетанович, Скворцов, Жигулёв.
Запасные: Опарин, Лукичев, Миюшкович, Мухаметшин, Мелкадзе, Карницкий, Нуну Роша, Трошечкин, Рикардинью, Макаров, Кутин, Труич.
«Авангард»: Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Болов, Федчук, Альшин, Киреев, Гурфов, Коробов, Нетфуллин.
Запасные: Чагров, Бобрышов, Никитин, А. Войнов, Концедалов, Митасов, Акбашев, Д. Войнов, Синяев, Шогенов, Минаев, Тлупов.
Игра пройдет на «Волгоград-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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