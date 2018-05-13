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Названы претенденты на пост главного тренера Зенита"
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Семак и Сарри претендуют на пост главного тренера ФК «Зенит» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сергей Семак и Маурицио Сарри претендуют на пост главного тренера футбольного клуба "Зенит". Об этом ТАСС сообщил заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев.
В воскресенье "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини с 14 мая. Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" рассматривает пять кандидатур на замену Манчини.
"Сергей Семак и Сарри входят в "список пяти" футбольного клуба "Зенит" на пост главного тренера", — сказал Малафеев.
Манчини возглавил "Зенит" летом 2017 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил немецкому "Лейпцигу" (1:2, 1:1). За один тур до конца чемпионата России "Зенит" занимает пятое место в таблице. Команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
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