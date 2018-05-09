«Шахтер» стал обладателем Кубка Украины

ФК «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» и в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 одержал победу над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу. Встреча прошла в Днепре на стадионе "Днепр— Арена".

На 47-й минуте счет открыл аргентинский нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра. На 61-й минуте преимущество команды удвоил украинский защитник Ярослав Ракицкий

Как ранее сообщала "Общественному ТВ" пресс-секретарь полиции Днепропетровской области, перед матчем произошли столкновения между фанатами "Шахтера" и "Динамо". В результате драки полицией было задержано 20 человек.

"Шахтер" в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины, установив рекорд по количеству завоеванных трофеев. В активе киевского "Динамо" 11 побед в Кубке страны. "Шахтер" в третий раз подряд выиграл Кубок, повторив свой же успех, достигнутый в 2010-2013 годах. Также три раза подряд победителями турнира становилось "Динамо" (1998-2000; 2005-2007).