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«Шахтер» стал обладателем Кубка Украины
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ФК «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» и в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 одержал победу над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу. Встреча прошла в Днепре на стадионе "Днепр— Арена".
На 47-й минуте счет открыл аргентинский нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра. На 61-й минуте преимущество команды удвоил украинский защитник Ярослав Ракицкий.
Как ранее сообщала "Общественному ТВ" пресс-секретарь полиции Днепропетровской области, перед матчем произошли столкновения между фанатами "Шахтера" и "Динамо". В результате драки полицией было задержано 20 человек.
"Шахтер" в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины, установив рекорд по количеству завоеванных трофеев. В активе киевского "Динамо" 11 побед в Кубке страны. "Шахтер" в третий раз подряд выиграл Кубок, повторив свой же успех, достигнутый в 2010-2013 годах. Также три раза подряд победителями турнира становилось "Динамо" (1998-2000; 2005-2007).
Главный тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека, возглавляющий команду с 2016 года, второй сезон подряд приводит донецкий клуб к победе в Кубке Украины. По количеству побед в Кубке Украины он сравнялся с Йожефом Сабо, Анатолием Демьяненко и Сергеем Ребровым. Только Виктор Прокопенко, Валерий Лобановский (оба — по два раза) и румын Мирча Луческу (шесть) имеют в своем активе больше выигранных трофеев.
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