Роналду и Рамос не помогут «Реалу» в матче с «Сельтой», Иско — в заявке

«Реал» определился с заявкой из 19 футболистов на домашний матч 37-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщает официальный сайт клуба. В заявке мадридцев на игру не оказалось защитника Серхио Рамоса и нападающего Криштиану Роналду . Защитник Дани Карвахаль, который продолжает залечивать повреждение, участия в предстоящей встрече также не примет. А полузащитник Иско вернулся в число игроков «Реала», которые могут помочь команде. Матч «Реал» — «Сельта» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 12 мая.