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Роналду и Рамос не помогут «Реалу»
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Роналду и Рамос не помогут «Реалу» в матче с «Сельтой», Иско — в заявке 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: РИА Новости
«Реал» определился с заявкой из 19 футболистов на домашний матч 37-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщает официальный сайт клуба.
В заявке мадридцев на игру не оказалось защитника Серхио Рамоса и нападающего Криштиану Роналду. Защитник Дани Карвахаль, который продолжает залечивать повреждение, участия в предстоящей встрече также не примет. А полузащитник Иско вернулся в число игроков «Реала», которые могут помочь команде.
Матч «Реал» — «Сельта» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 12 мая.
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