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«Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины по футболу
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«Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины по футболу 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В матче 26-го тура чемпионата Аргентина по футболу "Бока Хуниорс" на выезде сыграл вничью с "Химнасией" (2:2), сообщает ТАСС.
Таким образом, клуб из Буэнос-Айреса за тур до конца первенства оформил чемпионский титул, набрав 57 очков и оторвавшись от ближайшего преследователя — "Годой-Крус" — на четыре очка.
Для подопечных Гильермо Скелотто это уже 33-й титул чемпионов страны в истории турнира. По этому показателю больше побед в национальном первенстве только у "Ривер Плейт" (36).
В 26 матчах текущего сезона на счету "Боки" 18 побед, три ничьих и пять поражений.
Ранее сообщалось, что нападающий "Боки Хуниорс" совершил ужасающий промах по пустым воротам.
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