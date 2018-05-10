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Глава ПФЛ оценил состояние поля на матче «Волга» — «Лада»
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Глава ПФЛ прокомментировал состояние поля во время матча «Волга» — «Лада» 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал состояние поля во время матча «Волга» — «Лада-Тольятти» (1:0) в 21-ом туре зоны «Урал-Поволжье». Эта игра состоялась при экстремальных погодных условиях.
«Поле искусственное, но, видимо, и судьи искусственные. Если на поле нет возможности для того, чтобы спортсмены показывали свой максимум, то судья должен решить вопрос проведения матча. Это же не первый дождь во время футбольного матча.
Футбол должен приносить положительные эмоции всем участникам. Судья должен был отменить матч. Есть рекомендательные характеристики. В том числе по количеству воды» — сказал Соколов в интервью «Чемпионату».
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