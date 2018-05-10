Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал состояние поля во время матча «Волга» — «Лада-Тольятти» (1:0) в 21-ом туре зоны «Урал-Поволжье». Эта игра состоялась при экстремальных погодных условиях.
«Поле искусственное, но, видимо, и судьи искусственные. Если на поле нет возможности для того, чтобы спортсмены показывали свой максимум, то судья должен решить вопрос проведения матча. Это же не первый дождь во время футбольного матча.
Футбол должен приносить положительные эмоции всем участникам. Судья должен был отменить матч. Есть рекомендательные характеристики. В том числе по количеству воды» — сказал Соколов в интервью «Чемпионату».