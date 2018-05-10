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Мутко возмутил платный показ топовых матчей
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Мутко: ненормально платить даже 75 рублей за просмотр матча «Локомотива» и «Зенита» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что два топовых матча чемпионата России должны показываться зрителям бесплатно на общедоступном канале.
В весенней части сезона-2017/18 Российской футбольной премьер-лигb (РФПЛ) в таком формате демонстрировались две любых встречи тура, однако обычно самые привлекательные для фанатов игры показывались только на платном канале.
«Сейчас заканчивается контракт, подводятся его итоги. Партнер РФПЛ хочет немного заработать денег. Даже я, если где-то в дороге, плачу 75 рублей и по интернету смотрю матч «Локомотив» — «Зенит». Конечно, это ненормально», — высказал свое мнение Мутко.
«В будущем контракте такого быть не может. Президенту Премьер-лиги Сергею Прядкину я об этом сказал. Два топовых матча обязательно должны показываться по общедоступному телевидению. Но в текущем контракте такого пункта нет», — подчеркнул чиновник.
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