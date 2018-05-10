Мутко ответил, остается ли он в спорте

Вице-премьер Виталий Мутко , которому предложена новая должность в правительстве (вице-премьер по вопросам строительства), после финала Кубка России прокомментировал корреспонденту "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ свое будущее назначение. В Волгограде в решающем матче второго по значимости турнира "Тосно" победил курский "Авангард" — 2:1.

— Давайте не будем забегать вперед. Все назначения пока только анонсированы. Чтобы эти назначения состоялись, нужен указ. Если доверят — будем работать, — сказал Мутко. — Спорт во мне, в душе у меня и в сердце. Спорт для меня это на всю жизнь. Всегда буду помогать, чем могу. И эти вопросы — региональной политики, городской среды, межбюджетных отношений — они тоже касаются спорта.

— Но на финал Кубка вы приехали. Значит, все еще в футболе?

— Так у меня тут много обязательств, совместно с правительством. Тут много всего — дороги, развязки, инфраструктура. И вообще побывать в Волгограде, Сталинграде, в День Победы — это святое. Здесь побывали на Мамаевом кургане. Общались с президентом Немецкого футбольного союза, было много мероприятий. Город Волгоград — молодцы. Много сделали. Ждем Англию (во время чемпионата мира. — Прим. "СЭ"). Счастлив, что люди увидят такие матчи с такими командами. Стадион — роскошный, воздушный такой, акустика прекрасная.

— В РФС останетесь?

— Пока я приостановил деятельность главы РФС, а что будет потом — посмотрим.

— Совмещение возможно?

— Дело не в этом. Возможны разные формы. Но буду всегда поддерживать футбол, чем могу.