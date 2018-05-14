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Дания объявила расширенный состав на ЧМ-2018
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Объявлен расширенный состав сборной Дании по футболу на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP Photo/Brian Lawless, PA via AP
Объявлен расширенный состав футбольной сборной Дании на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.
Расширенный состав датской национальной команды из 35 игроков выглядит следующим образом:
вратари: Фредерик Рённов ("Брондбю"), Йеспер Хансен ("Мидтьюлланн"), Йонас Лессль ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия);
защитники: Андреас Бьелланн ("Брентфорд", Англия), Андреас Кристенсен ("Челси", Англия), Хенрик Дальсгор ("Брентфорд", Англия), Янник Вестергор ("Боруссия Менхенгладбах", Германия), Йенс Стрюгер Ларсен ("Удинезе", Италия), Йонас Кнудсен ("Ипсвич Таун", Англия), Матиас Йоргенсен ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Николай Бойлесен ("Копенгаген"), Петер Анкерсен ("Копенгаген"), Риза Дурмиси ("Бетис", Испания), Симон Кьер ("Севилья", Испания);
полузащитники: Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", Англия), Даниэль Васс ("Сельта", Испания), Лассе Шёне ("Аякс", Нидерланды), Лукас Лерагер ("Бордо", Франция), Матиас Йенсен ("Норшелланн"), Микаэль Крон-Дели ("Депортиво", Испания), Майк Йенсен ("Русенборг", Норвегия), Пьер Эмиль Хойбьерг ("Саутгемптон", Англия), Томас Дилейни ("Вердер", Германия), Вилльям Квист ("Копенгаген");
нападающие: Андреас Корнелиус ("Аталанта", Италия), Каспер Дольберг ("Аякс", Нидерланды), Кеннет Зохоре ("Кардифф", Шотландия), Мартин Брейтуэйт ("Бордо", Франция), Никлас Бентнер ("Русенборг", Норвегия), Николаи Йоргенсен ("Фейенорд", Нидерланды), Пионе Систо ("Сельта", Испания), Роберт Сков ("Копенгаген"), Виктор Фишер ("Копенгаген"), Юссуф Поульсен ("Лейпциг", Германия).
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Дании на групповом этапе турнира сыграет с командами Франции, Австралии и Перу.
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