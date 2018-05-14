Дания объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Объявлен расширенный состав сборной Дании по футболу на ЧМ-2018

Объявлен расширенный состав футбольной сборной Дании на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

Расширенный состав датской национальной команды из 35 игроков выглядит следующим образом:

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Дании на групповом этапе турнира сыграет с командами Франции, Австралии и Перу.