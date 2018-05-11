Игроки «Ростова» попали в заявку сборной Исландии на ЧМ

Сборная Исландии определилась с заявкой на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в заявку попали три игрока "Ростова". Это защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон.
Всего в списке 23 человека:
Вратари — Ханнес Халльдоурссон ("Раннерс", Дания), Рунар Алекс Рунарссон ("Норшелланн", Дания), Фредерик Шрам ("Роскильде", Дания).
Защитники — Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон (оба — "Ростов", Россия), Кари Арнасон ("Абердин", Шотландия), Хердур Магнуссон ("Бристоль Сити", Англия), Биркир Севарссон ("Валюр"), Ари Фрейр Скуласон ("Локерен", Бельгия), Самуэль Фридьонссон ("Волеренга", Норвегия), Хольмар Эюйольфссон ("Левски", Болгария).
Полузащитники — Биркир Бьяднасон ("Астон Вилла", Англия), Йохан Гвюдмундссон ("Бернли", Англия), Арон Эйнар Гюннарссон ("Кардифф Сити", Англия), Гильфи Сигурдссон ("Эвертон", Англия), Рурик Гисласон ("Зандхаузен", Германия), Олафур Инги Скуласон ("Карабюкспор", Турция), Арнор Траустасон ("Мальме", Швеция), Эмиль Халльфредссон ("Удинезе", Италия).
Нападающие — Бьорн Сигурдарсон ("Ростов", Россия), Йон Дауди Бедварссон ("Рединг", Англия), Альберт Гудмундссон (ПСВ, Нидерланды), Альфред Финнбогасон ("Аугсбург", Германия).
Чемпионат мира стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи первенства примут 12 стадионов, расположенные в 11 городах России. В группе D Сборная Исландии встретится с командами Аргентины (16 июня, Москва), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов определил цель России на предстоящем чемпионате.