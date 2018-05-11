Ещё
Игроки «Ростова» попали в заявку сборной Исландии на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три футболиста «Ростова» попали в заявку сборной Исландии на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Сборная Исландии определилась с заявкой на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в заявку попали три игрока "Ростова". Это защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон.
Всего в списке 23 человека:
Вратари — Ханнес Халльдоурссон ("Раннерс", Дания), Рунар Алекс Рунарссон ("Норшелланн", Дания), Фредерик Шрам ("Роскильде", Дания).
Защитники — Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон (оба — "Ростов", Россия), Кари Арнасон ("Абердин", Шотландия), Хердур Магнуссон ("Бристоль Сити", Англия), Биркир Севарссон ("Валюр"), Ари Фрейр Скуласон ("Локерен", Бельгия), Самуэль Фридьонссон ("Волеренга", Норвегия), Хольмар Эюйольфссон ("Левски", Болгария).
Полузащитники — Биркир Бьяднасон ("Астон Вилла", Англия), Йохан Гвюдмундссон ("Бернли", Англия), Арон Эйнар Гюннарссон ("Кардифф Сити", Англия), Гильфи Сигурдссон ("Эвертон", Англия), Рурик Гисласон ("Зандхаузен", Германия), Олафур Инги Скуласон ("Карабюкспор", Турция), Арнор Траустасон ("Мальме", Швеция), Эмиль Халльфредссон ("Удинезе", Италия).
Нападающие — Бьорн Сигурдарсон ("Ростов", Россия), Йон Дауди Бедварссон ("Рединг", Англия), Альберт Гудмундссон (ПСВ, Нидерланды), Альфред Финнбогасон ("Аугсбург", Германия).
Чемпионат мира стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи первенства примут 12 стадионов, расположенные в 11 городах России. В группе D Сборная Исландии встретится с командами Аргентины (16 июня, Москва), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов определил цель России на предстоящем чемпионате.
Газета.Ru: последние новости
Лунев восстановился от травмы и готов помочь сборной Кержаков назвал отсутствие Кокорина самой серьезной потерей России на ЧМ Немецкое телевидение заявило об отказе Зеппельту во въезде в Россию
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ нашли еще одну причину посадить Родченкова38
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко596
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
Крушельницкого признали невиновным
Россия проиграла Чехии1
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение