Курян приглашают принять участие в конкурсе «Страна чемпионов»

Один из призов для победителей — билеты на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018

В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 проводится Всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов». Итоги будут подведены 3-5 июня в Москвею Победителям вручат билеты на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018, в том числе финал Чемпионата мира по футболу, денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, также победителям предоставляется возможность принять участия в работе по созданию и запуску нового телевизионного проекта «Страна чемпионов».

Заявки на конкурс принимаются до 13 мая включительно. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Конкурсантам необходимо заполнить соответствующую регистрационную форму на официальном сайте страначемпионов.рф, а также прикрепить конкурсную работу в соответствующем направлении и номинации:

— Направление «Видео»; — Направление «Фото»; — Направление «Россия — к новым победам»; — Направление «Рисунок»

Подробности можно уточнить в информационном центре ежедневно с 9.00 до 19.00 по телефонам: 8 (977) 310 21 29; 8 (977) 310 21 28 и по электронной почте: strana_cheinpionov@bk.ru.