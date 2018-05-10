Ещё
Курян приглашают принять участие в конкурсе «Страна чемпионов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курян приглашают принять участие в конкурсе «Страна чемпионов» 

Курские известия 10 мая 2018
Фото: Курские известия
Один из призов для победителей — билеты на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018
В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 проводится Всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов». Итоги будут подведены 3-5 июня в Москвею Победителям вручат билеты на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018, в том числе финал Чемпионата мира по футболу, денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, также победителям предоставляется возможность принять участия в работе по созданию и запуску нового телевизионного проекта «Страна чемпионов».
Заявки на конкурс принимаются до 13 мая включительно. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Конкурсантам необходимо заполнить соответствующую регистрационную форму на официальном сайте страначемпионов.рф, а также прикрепить конкурсную работу в соответствующем направлении и номинации:
— Направление «Видео»; — Направление «Фото»; — Направление «Россия — к новым победам»; — Направление «Рисунок»
Подробности можно уточнить в информационном центре ежедневно с 9.00 до 19.00 по телефонам: 8 (977) 310 21 29; 8 (977) 310 21 28 и по электронной почте: strana_cheinpionov@bk.ru.
Курские известия: последние новости
Куряне сняли клип в поддержку «Авангарда» и рассказали Юрию Дудю о содержимом синего гаража Курский «Авангард-М" в гостях обыграл воронежский "Факел-М» 20 мая пройдёт первенство Курской области по спортивному туризму на водной дистанции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201831
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Правозащитники потребовали бойкотировать ЧМ в России
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение