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Вратарь «Манчестер Сити» попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Вратарь «Манчестер Сити» попал в Книгу рекордов Гиннесса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: FIFA
Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Советский спорт».
Голкипер во время тренировки выбил мяч с рук на расстояние 75,35 м, что стало абсолютным рекордом. Отмечается, что Эдерсон выполнил удар с третьей попытки.
Ранее "Манчестер Сити" стал единоличным рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ) по победам и очкам в одном чемпионате, а также клуб установил рекорд по количеству голов за один сезон.
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